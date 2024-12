Rodrigo Neves pretende revitalizar a área do Centro de Niterói

O Centro de Niterói se tornou a grande aposta da nova prefeitura da 'cidade sorriso'. No futuro próximo, o local deve receber ainda mais projetos de reurbanização. Durante a cerimônia da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), empresários do município demonstraram otimismo com as oportunidades criadas pela nova Lei de Uso e Ocupação do Solo em Niterói.

O prefeito eleito Rodrigo Neves destacou o novo planejamento urbano que pretende transformar a região. O projeto inclui melhores e intervenções na Avenida Amaral Peixoto, na Rua da Conceição e nas vias transversais, desde a Avenida Visconde do Rio Branco até a Rua Visconde de Sepetiba.

As ruas receberão novo calçamento, jardins, ciclovias e um projeto de arborização, criando um ambiente mais acolhedor e também moderno para os moradores e turistas da cidade.

Durante o evento, Rodrigo Neves também afirmou que o Centro da cidade vai "bombar". Ele incentivou investidores a direcionarem recursos para a região, comparando a oportunidade com a que ele viu na Região Oceânica há dez anos.

“Quem quer ter retorno do seu investimento, que invista no Centro. Vai ser o novo vetor de desenvolvimento. Queria transmitir essa palavra de confiança porque a minha meta é que Niterói cresça duas, três, quatro vezes mais que a economia brasileira”, destacou o futuro prefeito.

Ao lado de Axel Grael, atual prefeito do município, Neves reafirmou seu compromisso de transformar Niterói na melhor cidade para se viver e ser feliz no Brasil: “Se o Brasil vai crescer 3%, nós queremos que Niterói cresça 6%, 9% do seu produto interno bruto, e para isso vamos criar toda a ambiência possível para a construção civil e para os outros setores”, declarou.