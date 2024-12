Suspeito de matar ex ceo da unimed, usou ‘arma fantasma’ para cometer crime

Luigi Mangione teria usado uma ‘arma fantasma’ para matar Brian Thompson, de anos, CEO da UnitedHealth, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. O armamento, que é difícil de ser rastreado, pode ter sido produzido por uma impressora 3D. Ele foi preso nesta segunda-feira (9).

O rapaz, de 26 anos, é ex-aluno da Ivy League, uma conferência de oito universidades estadunidenses, se dizia anticapitalista e fazia parte de um manifesto que listava queixas contra o setor de saúde. Ele usou documentos falsos para conseguir se hospedar em um albergue antes de cometer o crime.

Mangione é suspeito de ter matado Thompson a tiros em frente a um hotel de luxo em Nova York, onde acontecia uma conferência da empresa. Ele era um ‘alvo do ataque descarado direcionado’.

O suspeito foi preso em um McDonald’s em Altoona, na Pensilvânia, portando uma arma parecida com a usada no crime e um silenciador. A arma foi produzida de forma caseira e não tem número de série, o que pode dificultar as investigações sobre como ele teve acesso a ela.

Segundo a CNN, Mangione foi acusado de homicídio, porte criminoso de arma em segundo grau, porte criminoso de documento falsificado em segundo grau e porte criminoso de arma em terceiro grau. Ele ainda não apresentou defesa.

Leia também!

Morre escritor Dalton Trevisan, o 'Vampiro de Curitiba', aos 99 anos

Capitã da Marinha é baleada dentro de hospital no Rio