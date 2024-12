ICMBio publica edital de concurso com 350 vagas de nível superior nesta segunda-feira (9)

A carga horária descrita no edital é de 40 horas, com um salário inicial de R$ 8.817,72 - Foto: Divulgação/Freepik

A carga horária descrita no edital é de 40 horas, com um salário inicial de R$ 8.817,72 - Foto: Divulgação/Freepik

Nesta segunda-feira (9), foi publicado no Diário Oficial da União pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o edital de um concurso de nível superior com 350 vagas. A carga horária descrita no edital é de 40 horas, com um salário inicial de R$ 8.817,72. As vagas são divididas em 120 para o cargo de analista administrativo e 230 para analista ambiental.

As inscrições vão do dia 16 de dezembro de 2024 até 3 de janeiro de 2024 no site da Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), com a taxa de inscrição para a prova de analista administrativo no valor de R$ 93, já o analista ambiental por R$ 99.

O processo seletivo contará com provas objetivas e prova discursiva, sendo de carater eliminatório e classificatório. No dia 23 de fevereiro de 2025, a prova será aplicada nas 27 capitais do país.

As etapas do concurso para os cargos de analista administrativo e analista ambiental terão características específicas em suas provas objetivas e discursivas.

Analista Administrativo:

Duração: 4 horas e 30 minutos.

Turno: Tarde.

Provas Objetivas:

50 questões de conhecimentos básicos.

70 questões de conhecimentos específicos.

Prova Discursiva:

Texto dissertativo de até 30 linhas.

Tema relacionado aos objetos de avaliação de conhecimentos específicos.

Analista Ambiental:

Duração: 4 horas.

Turno: Tarde.

Provas Objetivas:

40 questões de conhecimentos básicos.

60 questões de conhecimentos específicos.

Prova Discursiva:

Resposta a uma questão discursiva em forma de estudo de caso, com até 45 linhas.

Tema relacionado ao meio ambiente, conforme os conhecimentos específicos do cargo.

A avaliação da prova discursiva será realizada apenas para os candidatos mais bem classificados na etapa objetiva, conforme os critérios definidos no edital do concurso. Esses formatos destacam a necessidade de preparo diferenciado, principalmente para a abordagem temática específica de cada cargo.