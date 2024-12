Polícia Civil apreende R$ 2 milhões e munições em operação em Maricá

Policiais civis da 82ª DP, de Maricá, apreenderam uma grande quantidade de dinheiro e munições nesta sexta-feira (6). A operação, que tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão, resultou na descoberta de aproximadamente R$ 2 milhões em espécie e 22 munições, escondidos em um fundo falso sob a escada de uma residência.



O dinheiro estava embalado em sacos plásticos e guardado em malas no imóvel. Após a apreensão, a quantia foi encaminhada para o banco, onde será realizada a contagem e adotadas as providências legais necessárias. As munições também foram apreendidas pelas autoridades.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos envolvidos na operação.