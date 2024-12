Mulher que se negou a trocar de assento em avião ganha mais de 1 milhão de seguidores

O vídeo foi publicado no TikTok, mas teve efeito reverso - Foto: Reprodução

O vídeo foi publicado no TikTok, mas teve efeito reverso - Foto: Reprodução

A administradora Jeniffer Castro, que recentemente viralizou nas redes sociais após ser filmada se negando a ceder um assento no avião para uma criança, também sendo acusada de falta de empatia, já obteve mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram. Antes do vídeo, a mulher, que ficou conhecida como "a moça da janela", tinha apenas 1.100 seguidores em seu perfil na rede social.

Questionada se não iria contar o que houve durante o voo da viagem ao Rio de Janeiro, ela respondeu que iria se pronunciar. "Deixa eu me recuperar", avisou.

De acordo com o perfil no LinkedIn, Jeniffer é formada em administração pela Faculdade de Nova Serrana, cidade a 124 km de Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalha há três anos como agente de negócios no Bradesco.