Engavetamento complica trânsito na Ponte Rio-Niterói

Um engavetamento envolvendo dois ônibus e um caminhão deixou dois feridos e causou transtorno aos motoristas que passavam pela Ponte Rio-Niterói na manhã desta sexta-feira (6).

O acidente aconteceu por volta das 7h15, no Km 326, sentido Rio. O tempo de travessia chegava a quase 40 minutos, até às 7h30.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a concessionária Ecoponte, as duas pessoas feridas eram passageiras de um dos ônibus envolvidos no acidente. Uma delas apresentava ferimentos leves e a outra um quadro moderado.

Segundo relatos de testemunhas, os demais passageiros tiveram que ficar a pé, encostados na mureta lateral, na descida do Vão Central, enquanto aguardavam a chegada de outros coletivos. A dinâmica do acidente não foi informada. Os ônibus envolvidos no acidente são da Viação Rio Ita e Amparo.