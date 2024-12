Ex-esposa de Luiz Henrique do Botafogo, se pronuncia após ter prima presa devido tentativa de extorsão contra o jogador

Carolina Andrade, ex-esposa do atacante Luiz Henrique, que acaba de ganhar a Libertadores pelo Botafogo, se pronunciou após ter uma prima presa, em uma tentativa de extorquir o jogador. Segundo Carolina, ela não tem envolvimento algum com o caso, mas assim que soube, foi a delegacia para colaborar com as investigações.

Raissa Cândida da Rocha foi presa em flagrante por tentar extorquir dinheiro do atleta. Em conversas de WhatsApp, a mulher pedia R$ 20 mil ao jogador, para não publicar supostos vídeos e fotos intimas do atacante. A mulher de 26 anos, confessou o crime ao ser presa e foi indiciada por extorsão.

O crime começou às vésperas do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em 24 de julho, quando um homem fez as mesmas ameaças e chegou a pedir R$ 40 mil ao atleta. No fim da manhã da última quinta-feira, quando Luiz Henrique estava na concentração para a final da Libertadores, em Buenos Aires, o atleta voltou a receber ameaças.

Segundo a polícia, a denúncia foi feita pela SAF do Botafogo no fim de setembro e a Delegacia Antissequestro (DAS) iniciou as investigações.

Carolina Andrade postou uma nota em suas redes sociais falando sobre o caso, "Ao tomar conhecimento de que seu nome estaria relacionado ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão realizada em setembro de 2024 contra seu ex-companheiro Luiz Henrique, compareceu espontaneamente à delegacia de Antissequestro (DAS) para colaborar com as investigações, disponibilizando todas as informações solicitadas pela autoridade policial. Em decorrência da prisão efetuada em 29 de novembro, comunica que ficou extremamente surpresa e abalada pelo suposto envolvimento de sua prima, Raissa Cândida, nos fatos apurados. Repudia qualquer ato atentatório ao seu ex-companheiro, com quem mantém uma boa relação em virtude da filha que têm em comum, e aguarda que os fatos sejam elucidados e os responsáveis punidos por seus atos", dizia a nota.

O nome de Luiz Henrique e Carolina ficou em alta no último mês nas redes sociais, com a ex companheira soltando farpas direcionadas a Tammy Parisoto, atual noiva do atleta. Tammy por sua vez, não citou nomes mas, fez uma postagem em que dizia "Gente feliz não enche o saco". Até Luiz Henrique entrou na treta, o jogador postou um vídeo em que beijava a amada ao som da música "Prefiro você", do cantor Chris MC.