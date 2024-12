Athletic Bilbao x Real Madrid Palpites – Onde Assistir, Horário e Escalações

Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam em partida adiantada da 19ª rodada da La Liga 2024/25. O duelo acontecerá nesta quarta-feira (04/12), às 17:00 (horário de Brasília), em Bilbao, no Estádio San Mamés.

A equipe do Athletic Bilbao quer se consolidar ainda mais no G4, enquanto o time do Real Madrid quer diminuir a distância para o líder Barcelona.



Confira nosso palpite para o jogo de hoje (04/12), saiba onde assistir o jogo e veja as prováveis escalações para o confronto entre Athletic Bilbao e Real Madrid hoje.

Análise de confrontos de Athletic Bilbao x Real Madrid

As duas equipes já se enfrentaram em 244 oportunidades na história, com:

76 vitórias do Athletic Bilbao

45 empates

123 vitórias do Real Madrid

Na última temporada, o time do Real Madrid venceu os 2 confrontos pelo Espanhol, ambos pelo placar de 2×0.

A equipe Merengue tem boa vantagem recente, com 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos 9 duelos.

O time do Athletic Bilbao possui apenas uma vitória nos últimos 10 confrontos como mandante, com mais 2 empates e 7 derrotas.

Classificações de Athletic Bilbao x Real Madrid

Na tabela da La Liga, o Athletic Bilbao hoje está na 4º posição, com 26 pontos conquistados, com:

7 vitórias

5 empates

3 derrotas

22 gols marcados

14 gols sofridos

Já o Real Madrid hoje está na 2º posição, com 33 pontos conquistados, somando:

10 vitórias

3 empates

1 derrota

30 gols marcados

11 gols sofridos

Em Alta: Athletic Bilbao soma 9 Jogos invicto e mira novo triunfo

Na última partida, o Athletic Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 2×1 de virada pelo Campeonato Espanhol, consolidando-se entre os quatro primeiros colocados da tabela.

A equipe vive um excelente momento, estando invicta há nove jogos, com um retrospecto de seis vitórias e três empates.



Além disso, o Athletic vem de três triunfos consecutivos: uma goleada por 3×0 sobre o Elfsborg pela Europa League e uma vitória contra a Real Sociedad na La Liga, ambas em casa.



O time se mostra muito forte como mandante nesta temporada, acumulando sete vitórias, três empates e apenas uma derrota em seus domínios. A única derrota em casa, foi para o terceiro colocado do Espanhol, Atlético de Madrid, pelo placar de 1×0



Estatísticas e melhores mercados de Athletic Bilbao x Real Madrid

Athletic Bilbao vem de 8 jogos invicto em casa → Athletic Bilbao ou empate @1.63 na !

Real Madrid marcou primeiro em 3 das últimas 4 partidas → Real Madrid primeiro time a marcar @1.82 na Parimatch!

Ocorreu Menos de 2.5 gols em 8 dos últimos 9 duelos diretos → Menos de 2.5 gols @1.92 na Novibet!

Onde Assistir Athletic Bilbao x Real Madrid

A partida entre Athletic Bilbao x Real Madrid terá transmissão exclusiva do Disney+ no streaming.

TV: Sem transmissão;

Streaming Ao Vivo: Disney+.

Ficha Técnica do Confronto entre Athletic Bilbao x Real Madrid

Confira os detalhes da partida!

Partida: Athletic Bilbao x Real Madrid

Competição: La Liga 2024/25

Data: 04/12/2024

Horário: 17:00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, Bilbao, Espanha

Transmissão: Disney+

Arbitragem para Athletic Bilbao x Real Madrid

Confira o trio de arbitragem para a partida!

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Assistentes: Jorge Figueroa Vázquez e Álvaro Granel Peiró

Confira mais prognósticos para esta quarta-feira!