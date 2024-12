Spotify Wrapped 2024 é lançado; Saiba quem foram os artistas mais ouvidos

O Spotify liberou nesta quarta-feira (4) a Retrospectiva 2024, que revela o que os usuários mais ouviram ao longo do ano, incluindo músicas, podcasts, artistas e álbuns. O álbum mais tocado globalmente é THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, de Taylor Swift, seguido por HIT ME, de Billie Eilish. O terceiro lugar é ocupado por Short n' Sweet, de Sabrina Carpenter, enquanto Karol G e Ariana Grande dividem o quarto e quinto lugar, respectivamente.

Outra novidade é a possibilidade de descobrir qual foi o seu artista principal, com dados sobre a maior sequência de audições. E para completar, você receberá um vídeo de agradecimento de seu artista favorito.

Para iniciar o seu resumo anual, basta clicar na aba “Retrospectiva” dentro do aplicativo. Caso não a veja, você pode acessar o conteúdo diretamente pelo site oficial.

Botão de 'Retrospectiva' no app do Spotify | Foto: Divulgação

O Spotify Wrapped é apresentado em formato de slides, no estilo dos stories do Instagram. O primeiro slide mostra quantos minutos você ouviu música durante o ano. Depois, ele revela qual foi a música que você mais escutou, e, se for o caso, também informa se você está entre os principais ouvintes dessa canção. Em seguida, você verá uma lista das 5 músicas mais ouvidas no ano, com a opção de compartilhar cada slide nas redes sociais.



Assim como no ano passado, o Wrapped pode incluir uma mensagem personalizada de um dos seus artistas mais ouvidos, agradecendo pelo seu apoio. Além disso, você descobrirá quais foram seus artistas mais ouvidos durante o ano, com slides dedicados para cada um deles. Por fim, o Spotify oferece slides para você compartilhar o resumo completo de seus dados nas redes sociais, com opções de designs diferentes para personalizar seu compartilhamento.

Agora, os usuários podem compartilhar um vídeo personalizado do Spotify Wrapped 2024 | Foto: Robson Almeida

E não se esqueça: o Spotify também gerará playlists específicas com suas faixas mais ouvidas e criará uma playlist DJ Wrapped, na qual uma voz robótica comenta as músicas que você mais escutou ao longo do ano.

