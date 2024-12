Sabrina Carpenter e Barry Keoghan terminam namoro!

Sabrina Carpenter e Barry Keoghan no clipe de 'Please Please Please'. - Foto: Divulgação

Sabrina Carpenter e Barry Keoghan no clipe de 'Please Please Please'. - Foto: Divulgação

A cantora Sabrina Carpenter e o ator Barry Keoghan anunciaram o fim do relacionamento, após um ano juntos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo site *People*. Nenhuma das equipes de Sabrina ou Barry se manifestou sobre a separação. O casal foi visto em público pela primeira vez em dezembro do ano passado, em Los Angeles (EUA).

Em junho, Barry participou do clipe de Sabrina para a música "Please Please Please". Em entrevista, a cantora revelou, em tom de brincadeira, que havia escolhido Barry para o vídeo com base em uma “opinião nada tendenciosa” sobre o relacionamento. Na ocasião, o ator elogiou publicamente o empenho de Sabrina, dizendo: “Não conheço ninguém que trabalhe tão duro quanto ela. Fico impressionado com seu compromisso e os padrões elevados que ela estabelece”, comentou, na época, sobre a possível indicação da faixa ao Grammy.

Sabrina, que é reconhecida tanto por seu talento como cantora quanto como atriz, e Barry, aclamado internacionalmente por seus papéis no cinema, decidiram encerrar o relacionamento após aproximadamente um ano juntos. Segundo a *People*, a decisão foi motivada pelos compromissos profissionais de ambos. Fontes próximas ao casal apontaram que o foco nas respectivas carreiras e a juventude foram fatores determinantes para a separação.

Enquanto Sabrina recentemente concluiu a etapa norte-americana de sua turnê "Short n Sweet" e se prepara para levar seus shows à Europa em março de 2025, Barry Keoghan segue dedicado à produção do filme de *Peaky Blinders* para a Netflix. Embora discreto, o relacionamento foi sempre marcado por respeito e apoio mútuo, algo que ficou evidente nas poucas declarações públicas sobre o namoro.



Durante o tempo juntos, Sabrina e Barry não compartilharam apenas momentos pessoais, mas também colaborações profissionais. O videoclipe de "Please Please Please", que contou com a participação de Barry, evidenciou não apenas a sintonia entre os dois, mas também suas habilidades artísticas. Sabrina, que recentemente recebeu seis indicações ao Grammy, tem se destacado pela sua ética de trabalho e determinação, qualidades amplamente reconhecidas por Barry em entrevistas.