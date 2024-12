Inteligência Artificial do Detran.RJ flagra veículo com indícios de adulteração em posto de vistoria de Niterói

O sistema de Inteligência Artificial do Detran.RJ identificou, pela primeira vez, um veículo com indícios de adulteração. Na última segunda-feira (02), os agentes perceberam a inconsistência ao submeterem o automóvel ao dispositivo digital que verifica dados como numeração do chassi, marca, modelo, cor e placa e faz o cruzamento com os arquivos do órgão.

O sistema também é capaz de checar a identidade do real proprietário por meio de biometria facial. Ele foi desenvolvido para evitar fraudes, coibir a clonagem de carros e motocicletas e aumentar a segurança no emplacamento de veículos.

O veículo, de acordo com o proprietário, havia sido roubado no início de novembro e recuperado dias depois sem as placas. Ao procurar o posto para realizar o emplacamento do automóvel, foram constatadas diferenças nas informações do carro, através do cruzamento, em tempo real, com o banco de dados do Detran e do fabricante do automóvel. Após a verificação, o emplacamento foi impedido e o veículo foi apreendido. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis - DRFA para investigação.

Segurança no emplacamento de veículos

O sistema de inteligência artificial está em fase de testes no posto de vistoria de Niterói e integra um projeto maior do Governo do Estado, que visa ampliar os serviços digitais oferecidos à população. A intenção é implementar a tecnologia em todas as unidades do órgão no estado.

Para o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz, o uso da tecnologia além de dificultar a clonagem de veículos roubados evita que as vítimas enfrentem os transtornos da compra de um veículo adulterado. É um mecanismo importante para coibir o roubo e furto de veículos.

- O sistema é um importante aliado no combate à clonagem de automóveis porque evita que qualquer pessoa saia do posto com uma placa que não é do veículo. É uma ferramenta que dá segurança para o proprietário do veículo. Também reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado no combate ao roubo e furto de veículos - explicou Paz.

Checagem sem intervenção humana

O processo de verificação é rápido, realizado através de um smartphone conectado à internet. Os dados são checados de forma automática e sem a intervenção humana. O QR Code das placas é fotografado e enviado ao sistema para conferência imediata, assim como os dados do chassi e as características físicas do veículo. O dono, ou seu preposto, também é identificado e fotografado; e os dados ficam armazenados na nuvem, podendo ser acessados a qualquer momento. O novo documento do veículo só é liberado após a verificação.

A tecnologia foi desenvolvida pelo Detran.RJ em parceria com o consórcio contratado para o fornecimento das placas veiculares e com a PUC-Rio, que aprimorou o uso da inteligência artificial. O processo de instalação leva, em média, três minutos e evita gargalos no atendimento.

