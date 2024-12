Tyla lança clipe com cenas gravadas no Morro do Vidigal

Tyla foi uma das atrações do Dia Delas, no Rock in Rio - Foto: Divulgação

A cantora Tyla lançou nesta segunda-feira (2), o clipe da música ‘Shake ah’, gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, em setembro deste ano, durante a sua passagem para se apresentar no Rock in Rio 2024. “Fiz uma festa na favela”, anunciou nas redes sociais com imagens inéditas.

Em um cenário vestida com look de carnaval em um festa contagiante, ‘Shake ah’ é um dos três novos videoclipes na edição de seu álbum de estreia, TYLA+, e conta participações especiais de Tony Duardo, EZ Maestro e Optimist, outros três artistas sul-africanos.

Na semana passada, a cantora também lançou o clipe da música de sucesso ‘Push 2 Start’, que já alcançou mais de 11 milhões de visualizações no YouTube.

Vencedora do Grammy 2024 como Melhor Performance Musical Africana, com o seu grande sucesso ‘Water’, além de oito indicações no Billboard Music Award, destacou ainda mais o talento da Tyla no mundo da música. Recentemente, ‘Water’ se tornou a primeira música solo a passar o ano inteiro em primeiro lugar na parada Billboard US Afrobeats Songs.

A artista já demonstrou seu carinho pelo pelo Brasil e pela cultura do funk em alguns momentos. No Palco Sunset do Rock in Rio deste ano, durante a sua performance, ela dançou sucessos como ‘Parado no Bailão’ de MC Gury e MC L da Vinte e ‘Tá Ok’ de Dennis DJ e Kevin O Chris.

