Sindicato dos Rodoviários de Niterói continua com atendimentos prejudicados por falta de energia

O prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), localizado na Rua Marechal Deodoro, centro de Niterói, continua sem luz em suas salas de atendimento, administrativas e educacionais. Com isso, consultas e aulas seguem suspensas por falta de condições para o uso dos cômodos. Uma equipe da empresa Enel foi ao local nessa segunda-feira (3), mas o problema foi parcialmente resolvido. Agora, além da falta de energia, os fios responsáveis pelo recurso estão expostos, tornando-se um perigo para funcionários e servidores.

"Eles inverteram, lá embaixo[na loja] não tinha luz, passou a ter. Mas os outros lugares que tinham, não tem mais. Nós temos o departamento médico, onde as pessoas estão reclamando devido ao calor, os atendimentos precisarão ser cancelados porque o calor está insuportável. Nós íamos distribuir cestas básicas de natal, agora está arriscado dos produtos estragarem", contou o gerente financeiro e instrutor Ruan Oliveira.

Por conta da grande rotatividade do prédio, mais de 2 mil atendimentos tiveram que ser suspensos desde a última quinta-feira, dia 28 de novembro, data de início da falta de energia. Só nesta terça-feira, dia 03 de dezembro, 15 consultas para crianças com autismo tiveram que ser canceladas no setor da psicologia. Quase 100 alunos, distribuídos em 4 turmas, não irão ter a aula do curso de especialização em transporte coletivo de passageiros devido a escassez do recurso. Atualmente, 20 salas do prédio encontram-se sem luz.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











O eletricista e empresário de construção civil Ulisses da Silva, que foi chamado pelo sindicato para averiguar a situação dos cabos, afirmou que, internamente, está tudo certo com a fiação, o ponto de atenção é com a parte externa da distribuição de energia. "A Enel mandou a equipe ontem à tarde, eles vieram e disseram que estava tudo resolvido, mas não estava. Eles só inverteram a polaridade, uma das fases ficou sem energia para poder alimentar a outra que estava sem. Me chamaram aqui de novo para ver se tinha alguma coisa interna, e nada. Na parte interna está tudo normal", explicou.



1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Arquivo Pessoal

3/4 | Foto: Arquivo Pessoal

4/4 | Foto: Layla Mussi









No total, 20 protocolos foram abertos na Enel por funcionários do sindicato desde o dia 28. Contatada pela reportagem, a concessionária ainda não encaminhou resposta sobre o caso.