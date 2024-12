Carro da Águas do Rio é incendiado em protesto na Baixada Fluminense

Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, atearam fogo em um veículo da concessionária Águas do Rio, em um protesto na noite desta segunda-feira (2), na altura do km 34. O protesto ocorreu pois os moradores alegam que estão sem água há mais de 10 dias.

Por meio de nota, a Águas do Rio informou que lamenta o ocorrido e que o carro foi incendiado no momento em que uma equipe estava realizando melhorias no serviço, mas que nenhum funcionário foi ferido na ação. Ainda alegou que a ação prejudica a coletividade e também disse que há equipes atuando 24 horas por dia, para que o serviço seja normalizado o mais rápido possível.

Os moradores da localidade, expõem a situação que estão vivendo pelas redes sociais. “Por aqui, 11 dias sem água, e o povo começou a se manifestar no Km 34 e 35! É desumano!!!”, escreveu um internauta. “Manifestação em vários pontos. Rio de Janeiro em peso sem água. A população foi para a rua”, relatou outra.

Segundo a Águas do Rio, o conserto está programado para ser encerrado na manhã desta terça-feira (3), com a volta gradativa do fornecimento de água.

As obras de melhoria na Capital e na Baixada Fluminense, realizadas pela Águas do Rio, aconteceram no momento em que houve a paralisação do Sistema Guandu, pela Cedae, na última terça-feira (26). Entretanto, as obras levaram mais tempo do que o previsto, o que resultou no aumento de dias sem água. As localidades afetadas foram, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Rio, São João de Meriti e Seropédica.