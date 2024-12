Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro fecha o ano com programação para todos os públicos

Dezembro é o último mês desse ano de comemorações pelos 35 anos do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. E a programação oferece opções para todos os públicos nesse período de férias escolares e muito turismo na cidade maravilhosa.

O mês está recheado de atrações musicais: Vissungos e Spirituals: Vozes Ancestrais Negras das Américas é uma iniciativa de Alissa Sanders e Sérgio Pererê que tem como foco conectar as raízes da música brasileira e americana de origem africana, trazidas para esses territórios durante a diáspora; Obatalá chega de Salvador para aproximar o público da tradição afro-brasileira no canto, dança e percussão, em apresentação única e oficinas ministradas pelo Grupo Ofá.

No dia 6, a Festa Ploc estará no térreo do CCBB, a partir das 18h, para dar o clima de anos 1980 que a exposição “Fullgás” alimenta. Uma experiência múltipla, que convida o público a ver a exposição, que terá visitação em horário expandido (até as 20h30), curtir a música e sentir a vibração da cultura dessa década.

Leia também:

Instituto emite alerta para tempestade em 7 estados; veja locais atingidos

"Brain rot" é eleita a palavra do ano pelo Dicionário Oxford; saiba o que significa

O projeto Kardum – uma jornada coletiva ocupa diversos espaços do CCBB com muitas conversas, workshops e música. Uma ação que pensa a sustentabilidade em comunhão com a cultura, a arte e a economia.

No dia 7 (sábado), há ainda uma parceria com a Junta Local, que leva para a área externa apresentações musicais de jovens artistas da música brasileira.

A edição de dezembro da Junta Local mais uma vez acontecerá em dose dupla, nos dias 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo. No domingo (8), quem se apresenta é o grupo Awurê, a partir das 16h.

Durante o domingo, dia 8, serão também realizadas as oficinas e workshops do Soul Pixta, com muita cultura hiphop espalhada pelo térreo do CCBB (consulte mais informações no site do CCBB).

No dia 11, o Clube de Leitura CCBB 2024 encerra a temporada do ano com um bate-papo sobre Literatura e Transcendência, com Frei Betto. O convidado do mês virá conversar sobre o livro escolhido para leitura pelo público – Tom vermelho do verde – em um diálogo que vai inspirar reflexões para o próximo ano.

No cinema, a França invade as telas com uma programação especial do Festival Ópera na Tela e do Festival Varilux de Cinema Francês. A parceria com a Cinemateca do MAM também continua e nesse mês o destaque é a mostra temática "Horror, Fantasia, Psicodelia: O Cinema de Roger Corman".

No mês todo, o CCBB Educativo – Lugares de Culturas se espalha pelo CCBB com seus Laboratórios Móveis, atividades interativas que vão envolver crianças e suas famílias no contexto das exposições em cartaz de forma lúdica e didática.

Para fechar o ano com a melhor energia, no dia 28 (sábado) tem uma edição especial da Feira das Yabás, em que Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe Pretinho da Serrinha e a Velha Guarda do Império para uma grande festa.

Atenção! O CCBB fecha nesse fim de ano nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2025. Nos demais dias (exceto às terças), o funcionamento é normal, das 9h às 20h.