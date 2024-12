Mulher é vítima de 'golpe do aniversário' e tem prejuízo de R$ 19 mil; Entenda

A consultora de estilo Luciana Rabelo, moradora da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, foi vítima de um golpe, bem no dia de seu aniversário, que lhe causou prejuízo de R$ 19 mil.

A mulher recebeu um telefonema com DDD 31 [Belo Horizonte - Minas Gerais], dizendo que era de uma floricultura e que uma pessoa teria enviado um presente de aniversário. Como sua família é mineira, Luciana achou que pudesse realmente ser a lembrança de algum parente.

O responsável pela entrega, ao chegar à portaria do prédio da vítima, informou que ela deveria pagar uma taxa de entrega no valor de R$4,99. Ao passar o cartão, ela verificou que o valor estava correto. Porém, um pouco mais tarde, recebeu uma mensagem que dizia que a transação não havia sido feita.

A vítima foi avisada então que havia realizado uma compra com o mesmo cartão de crédito, no valor de R$19 mil. Agora, a mulher tenta reaver o dinheiro na Justiça. De acordo com sua advogada, ela foi vítima do 'golpe do aniversário'.