Homem sofre mal súbito em cruzeiro temático da dupla Maiara e Maraisa em Angra dos Reis

Um homem, de 41 anos, morreu após ter um mal súbito no cruzeiro temático da dupla Maiara e Maraisa, em Angra dos Reis. Ele teria passado mal durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã do último sábado. De acordo com a Capitania dos Portos, a embarcação estava próxima à Ilha do Maia.

A Marinha do Brasil enviou uma equipe ao local para investigar o ocorrido, um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN) foi aberto. O mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Segundo a organização do MSC Seaview, o passageiro estava viajando junto de sua esposa e filha. Equipes médicas foram acionadas a bordo no momento que descobriram sobre a fatalidade e prestaram assistência à família. Ainda de acordo com a empresa, a instituição está colaborando com as autoridades para assegurar que todos os processos necessários sejam realizados.

Leia também:

Verão chegando: cardiologista alerta para avaliação médica antes de praticar exercício físico

Foragido da Justiça é preso no Galo Branco com ajuda do Disque Denúncia

Pronunciamento da promotora



A PromoAção, empresa responsável pela realização de cruzeiros temáticos, divulgou uma nota lamentando a morte do passageiro. "A PromoAção e a dupla lamentam profundamente o ocorrido, se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor, e seguem oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação", pontuou.