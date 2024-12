'Uma História da Arte Brasileira': MAM reabre ao público com exposição sobre cultura nacional

Depois de ser sede das reuniões da cúpula do G20, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro reabrirá suas portas para o grande público neste domingo (1). O espaço, que foi totalmente restaurado, irá receber a exposição "Uma História da Arte Brasileira", um retrato da arte moderna e contemporânea brasileira.

O local, que completou 70 anos há pouco tempo, foi completamente reformado para receber os principais líderes mundiais no G20. Além das mudanças estruturais, a segurança do museu foi reforçada com a implementação de 27 câmeras de segurança monitoradas pela prefeitura do Rio.

O salão monumental do museu foi pintado. A parede de tijolos, o piso de madeira e a iluminação foram recuperados. Entre o segundo e o terceiro andar não há colunas, mas sim uma área aberta, um vão livre de 1.770 m².

Durante as reuniões políticas, os líderes das nações foram apresentados a obras de artistas nacionais renomados, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Djanira, Heitor dos Prazeres, Frans Krajcberg, Carlos Vergara e Sebastião Salgado. Para além da mostra, o público poderá realizar uma visita guiada focada no prédio e em seus jardins.

Pela rampa, por onde subiram os chefes de estado na chegada ao G20, é possível ver a arquitetura do MAM e a paisagem com os jardins recuperados. As espécies plantadas são as mesmas escolhidas nos anos 1950, no paisagismo de Burle Marx. No jardim de pedras, elas foram retiradas uma a uma e limpas. E o jardim japonês foi recomposto.

A exposição acontecerá do dia 01/12 até 08/12, das 10h às 18h, todos os dias; a partir de 11/12, apenas de quarta a domingo. A entrada é gratuita.