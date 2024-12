Trânsito no Rio terá alteração para festa da torcida do Botafogo, ainda hoje (1)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, realizará uma coletiva de imprensa, na manhã de hoje (1), para explicar como será a organização da comemoração da torcida do Botafogo do título da Libertadores. O anúncio veio por meio das redes sociais.

Segundo o prefeito, será necessário realizar alguns ajustes no trânsito da cidade, com foco na região de General Severiano, onde é localizada a sede do clube, no bairro do Botafogo, na Zona Sul do Rio. Também afirmou que os torcedores do clube terão o suporte preciso para comemorar o título, conquistado neste sábado (30).

O Glorioso tem programado o desembarque da delegação no Galeão, às 14h (horário de Brasília). De acordo com o aeroporto, a saída do elenco será pelo Terminal de Cargas e não pela saída comum.