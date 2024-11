Enel Rio faz parceria com prefeituras e Cras para ampliar Tarifa Social de Energia

A Enel Rio está se unindo com prefeituras e Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) nos 66 municípios de sua área de concessão para ampliar a adesão à Tarifa Social de Energia Elétrica. O programa federal oferece descontos de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda, mas não são todos que acessam o direito.

Desde janeiro de 2022, o benefício é, em teoria, concedido automaticamente, com base no cruzamento de informações do Cadastro Único (CadÚnico) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). No entanto, inconsistências cadastrais frequentemente impedem a concessão automática.

Atualmente, cerca de 585 mil clientes da Enel Rio já são beneficiados pelo programa, mas a meta é alcançar mais 140 mil famílias. Os consumidores podem verificar na conta de luz se estão sendo faturados com a Tarifa Social. Quem atende aos critérios, mas não possui o desconto, deve checar e atualizar o cadastro no CadÚnico, acessando o site cadunico.cidadania.gov.br ou procurando um CRAS.

Para ativar o benefício, é necessário ter o Número de Identificação Social (NIS) ativo e informar o número da Unidade Consumidora (UC) no momento do cadastro no CRAS ou ao entrar em contato com a Enel pelo telefone 0800 727 2120 ou em lojas de atendimento.

Quem tem direito ao benefício:

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário-mínimo.

Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o BPC.

Famílias com renda mensal de até três salários mínimos que residam com alguém em tratamento de doença crônica que exija equipamentos médicos dependentes de energia elétrica.

Descontos concedidos:

Consumo até 30 kWh/mês: Redução de 65%.

Consumo de 31 a 100 kWh/mês: Redução de 40%.

Consumo de 101 a 220 kWh/mês: Redução de 10%.

Para famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico:

Consumo até 50 kWh/mês: Redução de 100%.

Consumo de 51 a 100 kWh/mês: Redução de 40%.

Consumo de 101 a 220 kWh/mês: Redução de 10%.

A adesão ao programa é um passo importante para aliviar os custos com energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social.