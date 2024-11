Modelo Luciana Curtis, marido e filha são sequestrados em São Paulo e mantidos reféns

A modelo Luciana Curtis, o fotógrafo Henrique Gendre e a filha caçula do casal foram sequestrados na noite de quarta-feira (27) em São Paulo. Após jantar em um restaurante na Zona Oeste da cidade, a família foi abordada por criminosos armados na Avenida Pio XI, no Alto da Lapa. Eles foram forçados a entrar no carro da própria família e levados para um cativeiro na Brasilândia, Zona Norte, onde foram mantidos reféns por 12 horas.

Durante o sequestro, os criminosos transferiram dinheiro das contas do casal para membros do grupo, conforme informações da polícia. A família foi libertada na manhã desta quinta-feira (28), quando os sequestradores a abandonaram em uma área de Parada de Taipas, também na Zona Norte. A vítima, a modelo Luciana Curtis, o marido e a filha de 11 anos pediram ajuda a funcionários públicos que estavam em um caminhão, e foram levados a uma delegacia local.

Em entrevista recente à Marie Claire, Luciana, que foi descoberta aos 14 anos durante uma matinê em São Paulo, comentou que nunca teve o sonho de ser modelo. "Minha mãe é professora de história, meu pai era corretor de seguros. Nunca imaginei trabalhar com moda. Foi assim, e eu me encontrei", disse a modelo, lembrando sua trajetória nos anos 90.

O caso está sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil. De acordo com informações apuradas pelo G1, a filha mais velha da modelo e do fotógrafo percebeu a ausência dos pais e da irmã mais nova, na manhã desta quinta-feira, e entrou em contato com um tio, que acionou a polícia. A equipe especializada iniciou as buscas e localizou o cativeiro, mas os criminosos já haviam fugido.

Imagens do cativeiro em que família permaneceu refém por 12 horas em SP | Foto: Divulgação

A assessoria de imprensa de Luciana Curtis confirmou o sequestro e informou que "a família foi libertada e encontra-se bem". A modelo, que tem 47 anos, foi acompanhada pelo marido, Henrique Gendre, de 53 anos, e a filha mais nova, de 11 anos, durante o sequestro.

A polícia segue investigando o caso e analisando imagens de câmeras de segurança do restaurante onde a família jantava para identificar os criminosos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, em nota, que as equipes da Divisão Antissequestro estão empenhadas na identificação e prisão dos envolvidos no sequestro.

Divisão Antissequestro trabalha para identificar os sequestradores

O caso está sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil, que já conversou com as vítimas e identificou o local onde a família foi mantida em cativeiro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes da DAS estão buscando por pistas que levem à prisão dos responsáveis.

Em nota, a SSP detalhou que "os criminosos, armados, abordaram as vítimas na saída do restaurante e as levaram para o cativeiro. Durante as buscas, o bando abandonou a família no local e fugiu". O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima.

Leia também

Falta de água preocupa comerciantes no Centro de São Gonçalo

Menino Gui, 'mascote' do Vasco, é indicado a prêmio de torcedor do ano da Fifa