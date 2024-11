São Gonçalo e Niterói terão altas temperaturas nesta quinta-feira (28)

Confira as temperaturas que os termômetros podem chegar e recomendações de como lidar com o calor - Foto: Layla Mussi

O calor extremo continua nesta quinta-feira (28) na maior parte do estado do Rio de Janeiro. Segundo os dados do ClimaTempo, São Gonçalo e Niterói continuam batendo recordes de temperaturas. Confira em quantos graus que os termômetros podem chegar e recomendações de como lidar com o calor.

Em São Gonçalo, as temperaturas podem variar de 32º C a 33ºC, uma diferença de apenas 1ºC, o que indica que a temperatura máxima do dia estará elevada. Enquanto a mínima esperada é de 21ºC. Ao longo do dia terá sol com algumas nuvens e, em alguns momentos, céu nublado. De noite, o céu estará com muitas nuvens. Não há previsão de chuva durante o dia.

Na cidade de Niterói, os termômetros podem chegar aos 35ºC, sendo a mínima prevista de 22ºC. O dia será de sol com muitas nuvens ao longo do dia. Na parte da noite, o céu permanece com nuvens. Não há previsão de chuva.

Por causa das altas temperaturas, as principais recomendações são evitar atividades físicas das 10h até 16h, além de ingerir muita água. Além dessas recomendações, também há outras formas de amenizar o calor.

Use umidificadores ou recipientes com água para melhorar a qualidade do ar em casa;

Aplique protetor solar e dê preferência a roupas leves, como roupas claras, chapéus e óculos de proteção UV;

Mantenha uma boa alimentação: Prefira comer frutas e vegetais ricos em água;

Não se esforce ou tenha exposição excessiva ao sol;

Tome os remédios de rotina normalmente. O calor pode agravar ainda mais a hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

Aumente a oferta de água para crianças e idosos, mesmo que não sintam sede;

Em relação aos animais, evite passear entre 10h e 16h, além disso, confira a temperatura do solo. Sempre disponibilize água fresca para o animal.