Artista plástico morto após ser baleado em tiroteio em Rio Bonito é sepultado sob grande comoção

Um clima de emoção e tristeza marcou o sepultamento do artista plástico Aliomar Guimarães, o Baianinho, em Rio Bonito, no interior fluminense, nessa terça-feira (26). O sepultamento aconteceu um dia após ele morrer, na última segunda-feira, após ficar 29 dias internado em um hospital da região, após ter sido atingido por uma bala perdida em um conhecido restaurante daquela cidade, durante um ataque a tiros, na noite do dia 26 de outubro.

Atentado - O Atentado, organizados por homens armados com pistolas e fuzis foi organizado, segundo a polícia, para executar um homem, supostamente envolvido com milicianos de Itaboraí. Segundo as investigações da Polícia Civil do Rio, o alvo era Jonathan Silva Cardoso, o Joaninha, de 31 anos. Ele tinha sete anotações criminais, três por homicídio, duas por receptação, uma por estelionato e uma por extorsão. Jonathan foi atingido por vários tiros quando chegava ao restaurante, no Centro de Rio Bonito, que estava cheio, e morreu no local.

Tiroteio causou pânico e correria no bar | Foto: Divulgação

No tiroteio, Aliomar, outras quatro pessoas que estavam no estabelecimento acabaram feridas por balas perdidas. Atingido no abdomem, Aliomar Guimarães, foi o que teve o estado mais grave diagnosticado no Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, para onde todas as vítimas foram levadas. Após quase um mês internado, Baianinho não resistiu. Figura muito querida na cidade, sua morte gerou grande comoção. Centenas de pessoas estiveram presentes ao sepultamento.

O velório começou ainda na segunda-ferira, na capela Viva Memorial, no Centro da cidade, e o corpo foi sepultado no início da tarde desta terça-feira, no Cemitério Jardim das Acácias, no bairro Basílio. "É muito triste testemunharmos a partida de uma pessoa tão querida e bondosa, que acabou engrossando as estatísticas da criminalidade que nos deixa cada vez mais expostos. O que se sabe é que tudo foi gerado por um disputa entre grupos criminosos de outra região. Nunca vimos algo assim em Rio Bonito", disse um morador, pedindo para não ser identificado.

Investigações - Os policiais da 119ªDP (Rio Bonito) responsáveis pelas investigações sobre o caso, ainda investigam as causas do tiroteio ocorrido no mês passado. os responsáveis pelo crime, segundo o que se apurou, seriam traficantes de Itaboraí, envolvidos em uma disputa territorial com milicianos por algumas regiões daquela cidade, como Manilha, Morada do Sol e São Joaquim.