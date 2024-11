Anderesa Urach leva pontos no rosto apos briga com Juju Ferrari em festa

Andressa Urach precisou levar alguns pontos no rosto após brigar com a Juju Ferrari. Desde o último desentendimento que rolou entre as duas, na festa de aniversário da atriz pornô, o clima permanece tenso. Após inúmeros cuspes, Juju arremessou uma taça em direção a ex-A Fazenda, que saiu ensanguentada do local.

Durante o evento, que aconteceu na última segunda-feira (25), as duas se evitaram, mas não por muito tempo, já que acabaram ficando perto uma da outra na pista de dança, trocando olhares, até que Urach cuspiu em Juju e levou um tapa. Pronto, o caos estava instaurado.

No entanto, os seguranças que estavam à paisana, conseguiram conter uma briga ainda maior. Nas imagens, após serem separadas, Juju, aparentemente, enfurecida, joga o objeto em direção a produtora de conteúdo adulto, que chega a quebrar em seu rosto.

Em seu perfil do Instagram, Urach mostrou como ficou o seu rosto. Enquanto aguardava atendimento médico, a beldade disse que faria a tatuagem de uma cruz no rosto 'em homenagem a Jesus Cristo'. Além disso, Andressa chegou a ameaçar a rival e afirmou que, 'o que é dela está guardado.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre os acontecimentos: "Oxe, quem começou foi Andressa com mania de cuspir nos outros", escreveu um usuário. "Tudo tão combinado, que alguém filmou do início ao fim", opinou outro. "Que show de megahair é esse?", brincou mais um.

