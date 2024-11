Carrefour deve enviar carta de desculpas ao Brasil e a frigoríficos nacionais

Alexandre Bompard, presidente global do grupo de supermercados Carrefour, deve pedir desculpas ao Brasil e a frigoríficos brasileiros, depois de questionar a qualidade da carne vinda do Mercosul e declarar o encerramento da compra do produto na rede na França. A declaração virá através de uma carta, conforme informaram os emissários da Embaixada da França, em Brasília, e a da empresa ao Ministério da Agricultura brasileira.

Essa ação do grupo de supermercados gerou uma séria crise diplomática entre o Brasil e a França. Além disso, no Brasil o Carrefour ficou no centro de um boicote de empresas.

Sobre o pedido de desculpas, a empresa alegou que tem o desejo de entregar a carta nas mãos do ministro Carlos Fávaro, que apoiou a ação dos frigoríficos de interromper o fornecimento de carne para as unidades nacionais do Carrefour. A ação inclui frangos e suínos.

Em uma reunião entre as autoridades do Ministério da Agricultura e o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, foi revelado que a carta de pedido de desculpas está sendo redigida. Ao longo do texto, deve ser mencionada a longa trajetória da empresa no país, totalizando 50 anos.

Entretanto, o governo brasileiro acredita que a crise instaurada não será solucionada apenas com a carta. No documento, que poderá ser entregue nesta semana, deve constar que as carnes brasileiras possuem qualidade.

Nesta segunda-feira (25), a ação de boicote de frigoríficos ao Carrefour permaneceu ganhando força e contou com o apoio de empresários brasileiros para a não comercialização de carnes à rede de supermercados.

O boicote brasileiro ao Carrefour começou quando o frigoríficos JBS, anunciou na última quinta-feira (21), a interrupção da venda de carnes ao supermercados. No dia seguinte, na sexta-feira (22), a Masterboi também aderiu a ação.

Essa situação se instalou após o CEO Global do grupo, interromper as compras de carnes brasileiras na França, em forma de protesto contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em contrapartida, empresários de outras áreas propagam a paralisação de comprar em unidades brasileiras do Carrefour.