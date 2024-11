Rompimento de adutora mata idosa na Zona Norte do Rio

Na madrugada desta terça-feira (26), o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, deixou uma pessoa morta. A vítima, Marilene Rodrigues, de 80 anos, dormia no momento em que sua casa foi destruída pela força da água.

Sua cuidadora, identificada como Suelen, foi retirada com vida dos escombros. De acordo com relatos, ela ficou presa por cerca de uma hora. O acidente aconteceu às 3h30, na Rua das Opalas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência. A mulher que sofreu escoriações nos membros e foi resgatada com vida, recebeu os primeiros-socorros no local e recusou encaminhamento para a unidade hospitalar. Além dela, um cachorro também foi resgatado com vida.

A enxurrada derrubou paredes, telhados e muros, além de arrancar o asfalto da via. Devido à força das águas, rodas de carros ficaram cobertas e um veículo chegou a ser carregado. Pedaços do cano estourado ficaram espalhados pela via.

De acordo com informações obtidas pelo g1, essa foi a segunda vez no mês que a região sofreu com rompimentos. A canalização, feita de concreto, data de 1949 e possui uma vazão de 500 litros por segundo. O tubo é tão amplo que permite que um adulto de 1,70 metro caminhe em seu interior sem precisar se abaixar.

Esse ramal abastece toda a Zona Norte do Rio e parte da Baixada Fluminense, cobrindo uma extensão de 74 km. A água que o alimenta tem origem no Ribeirão das Lajes.