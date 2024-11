Táxis em São Gonçalo terão bandeira 2 em dezembro

O preço do táxi vai ficar mais caro em São Gonçalo no próximo mês. Taxistas do município receberam autorização da Prefeitura para aplicar a chamada "bandeira 2" nas viagens realizadas durante o mês de dezembro. A medida altera o valor do acrescido a cada quilômetro rodado, que deve aumentar em 20%.

Na bandeira 1, a cada quilômetro percorrido, é acrescentado o valor de R$ 3,26 a bandeirada inicial. Com a bandeira 2, esse valor acrescido passa a ser de R$ 3,91. Atualmente, a bandeirada inicial de cada corrida tem o valor fixo de R$ 5,50

A mudança no preço é válida apenas para o mês de dezembro. Tradicional nos fins de ano da cidade, a medida foi autorizada pela Secretaria de Transportes, através do Diário Oficial do município, com o objetivo de oferecer "uma espécie de 13º salário" para os taxistas da cidade.

