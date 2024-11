Motorista morre após colidir com poste e seu carro pegar fogo em SG

Um motorista morreu após seu carro pegar fogo depois de bater em um poste na rua Doutor Getúlio Vargas, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, na madrugada deste domingo (24). O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima sem vida. O motorista não teve sua identidade revelada. Por conta do acidente e das chamas, a via precisou ser interditada para a ação dos bombeiros.

O corpo da vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo.



Imagens divulgadas nas redes sociais, mostram o carro completamente tomado pelo fogo.