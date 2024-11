Corpo de pescador é encontrado em rio após dois dias de buscas no Distrito Federal

Homem, de 56 anos, foi encontrado após desaparecer na tarde da última quarta-feira (20). O homem teria saído para pescar nas margens do Rio São Bartolomeu. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram seu corpo com dois dias de busca, na manhã desta sexta-feira (22).

A família acionou o corpo de bombeiro na madrugada de quinta-feira (21) ao perceber que a vítima não tinha voltado da pesca.

De acordo com o CBMDF, a operação teve ao todo 14 militares, incluindo mergulhadores, dois cães de resgate, seis viaturas e uma embarcação. As equipes realizaram varreduras terrestres com o auxílio dos cães e buscas subaquáticas no leito do rio, realizadas pelos mergulhadores especializados.

