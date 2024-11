Prefeitura do Rio amplia campanha de vacinação contra a variante XBB da Covid

A Prefeitura do Rio ampliou a vacinação contra a variante XBB da Covid para todas as pessoas acima de 6 meses de idade na cidade. A Campanha de vacinação contra a variante XBB da Covid foi ampliada pela Prefeitura do Rio para todas as idades acima de 6 meses de idade. A vacinação iniciou nesta sexta-feira (22) e irá até o dia 1º de dezembro.

É necessário que tenha tomado a dose anterior há pelo menos 1 ano. O imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença.

Onde se vacinar:

em 239 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade;

no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo (todos os dias, das 8h às 22h);

no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, no ParkShopping Campo Grande (todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial).