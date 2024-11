Retrospectiva: 'Calabreso' e 'casca de bala' foram as gírias mais pesquisadas pelos brasileiros em 2024; confira as demais

Nos últimos meses, quantas vezes você ouviu expressões como “casca de bala”, “biscoiteiro” e “pode pá” dentro (e fora) das redes? Muitas? Pois saiba que existe um motivo para isso: é que, de acordo com um levantamento recente sobre o tema, essas foram algumas das gírias mais populares entre os internautas ao longo do ano — rendendo debates, conteúdos virais e milhares de idas aos mecanismos digitais em 2024.

Os dados são da Preply, plataforma que, recentemente, analisou as milhões de pesquisas online feitas pelos brasileiros e constatou: apenas de janeiro para cá, a procura pelo significado de expressões informais, interjeições e bordões diversos gerou mais de 3,2 milhões de buscas na internet, em sua maioria relacionadas a um termo que deu o que falar entre os jovens: “calabreso”, difundido especialmente durante o reality Big Brother Brasil e líder do topo dos mais procurados de Norte a Sul.

Ora, mas se certas gírias têm, de fato, rendido tantas dúvidas entre a população, quais outras estiveram por trás dos maiores volumes de pesquisas no período em questão? As respostas podem ser encontradas no ranking que traz não só as palavras que mais movimentaram as redes este ano, mas suas origens e significados segundo a especialista no ensino de idiomas.

“Calabreso” e “casca de bala”: as gírias mais pesquisadas do ano

Ela se popularizou graças ao humorista Toninho Tornado, repercutiu pelo país com ajuda de Davi Britto, participante da última edição do BBB, e chegou a se tornar até mesmo um hit musical da banda baiana “La Fúria”. Mas, afinal, o que de fato significa “calabreso”, expressão responsável por consideráveis 138 mil buscas no Google ao longo de 2024?

Visto que muitas gírias variam conforme a época e situação, como explica a Preply, é preciso que os confusos busquem observar seu uso em contexto, sobretudo entre as pessoas ou grupos que a popularizaram. Nesse caso, por exemplo, as próprias discussões do ex-BBB Davi com seus oponentes de jogo já indicam do que o termo se trata: algo como “briguento”, “mal-educado” ou “esquentadinho”... ou seja, uma forma bastante provocativa de apelidar quem, supostamente, tende a brigar por pouco. Fácil de entender, não?

Tão fácil quanto sua definição, cabe dizer, é ainda o sentido da segunda gíria mais buscada pelos internautas, outro sucesso nacional por trás de 70 mil pesquisas na internet. No caso de “casca de bala”, no entanto, não foi um reality show o responsável por sua viralização, mas uma música de sucesso do cantor Thullio Milionário, que diz “eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perde uma vaquejada, nós não perde uma vaquejada”. A expressão, nesse sentido, faz referência àquele amigo do peito que todo mundo tem… e que está ali para o que der e vier.

“PDP”, BTF”, “SLC”: quando as gírias se tornam abreviações

Se compreender a definição de algumas gírias pode parecer um desafio por si só, imagine conseguir desvendar seus significados quando, em tempos de internet, elas ganham formas abreviadas, como é o caso de “vlw” (forma curta de “valeu”), “tlgd” (“tá ligado”) e “tmj” (“tamo junto”)?

Provando que a dificuldade é mais comum do que se imagina, ao longo do ano, não faltaram abreviações por trás de recordes de buscas entre os internautas — em geral usadas em mensagens de texto e redes sociais.

Um bom exemplo é o termo “pdp”, por trás de cerca de 25 mil buscas no período: estamos nada mais, nada menos que falando da versão reduzida de “pode pá”, dizer usado para confirmar ou concordar com algo de maneira informal, especialmente em comunidades urbanas e entre jovens. Espécie de “prima” da também comum “pode crer”, costuma substituir as expressões "com certeza" e "é isso mesmo" entre os mais novos, como no seguinte diálogo: “vai assistir ao jogo de futebol hoje, mano?”, “pode pá, vou, sim!”

Algo similar também se aplica a “pprt”, “slc” e “btf”, presentes no ranking elaborado pela Preply. Abreviações de, respectivamente, “papo reto”, “boto fé” e “sê é louco”, cada qual traz consigo sentidos simples, mas que podem dar um nó na cabeça de quem as ouve pela primeira vez.

Por meio da primeira, por exemplo, seu interlocutor quer enfatizar que está falando sério, enquanto, com a segunda, a ideia é expressar a sensação de espanto (basta pensar no diálogo: “vamos ao show hoje?”, “sê é louco, vai estar lotado!”, onde a gíria surge para enfatizar negação).

Mas e quanto a “btf”, cujo significado fez com que os mecanismos de busca registrassem mais de 13 mil pesquisas em 2024? Aqui, como pontua a plataforma de idiomas, o sentido gira em torno de acreditar ou confiar em algo ou alguém. “Boto fé”, portanto, seria usada informalmente para demonstrar concordância, confiança ou aprovação, como em "eu boto fé nesse projeto" (acredito que o projeto vai dar certo) ou "boto fé em você" (confio em você). Deu pra sacar?

Metodologia

Para desvendar as gírias e expressões de maior interesse entre os internautas, foram consideradas pesquisas no Google realizadas pelos brasileiros desde janeiro de 2024. A investigação foi orientada pelas expressões "gíria", "gírias" e suas variações, abrangendo todas as buscas relativas ao tema de Norte a Sul. Em seguida, os termos populares foram dispostos em um ranking baseado no volume total de buscas ao longo do ano.

A Preply é uma plataforma online de aprendizagem de idiomas que conecta professores a centenas de milhares de alunos em 180 países em todo o mundo. Atualmente, mais de 40.000 tutores ensinam mais de 50 idiomas, impulsionados por um algoritmo de aprendizado de máquina que recomenda os melhores professores para cada aluno. Fundada nos Estados Unidos, em 2012, por três ucranianos, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, a Preply hoje é uma empresa com mais de 600 funcionários de 62 nacionalidades diferentes, com escritórios em Barcelona, Nova York e Kiev.