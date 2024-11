Homem é flagrado pegando carona na traseira de caminhão na Ponte Rio-Niterói

Motoristas que trafegavam pela Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, flagraram uma cena inusitada, um homem pegando carona na traseira de um caminhão. O caso, que aconteceu na última segunda-feira (18), aconteceu em uma das principais ligações entre as regiões.

A cena gravada por outros motoristas onde mostra o homem segurando na traseira do veículo e sendo arrastado pela pista, rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, causando preocupação pelo alto risco de um acidente.

Leia também:

Prêmio Jabuti 2024: Veja a lista completa de vencedores

Dia da Consciência Negra: conheça personalidades negras que marcaram a história brasileira



Para evitar maiores danos, a Ecoponte, concessionária responsável pela administração da via, interviu no caso para garantir a segurança do homem e dos outros condutores.

De acordo com informações repassadas pela Ecoponte, assim que soube do ocorrido, acionou os recursos de emergência. “Identificamos e acionamos os devidos recursos, mas o homem foi removido do local e deixado na praça do pedágio. Foi atendido pela nossa equipe médica e encaminhado para o Hospital de Jurujuba”, alegou a concessionária.

Até o momento não há maiores informações sobre o estado de saúde do homem.