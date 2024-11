Prêmio Jabuti 2024: Veja a lista completa de vencedores

Escrito por Com informações do Publishnews |

Os vencedores da 66ª edição do Prêmio Jabuti foram anunciados na noite dessa terça-feira (19) em uma cerimônia no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. O livro Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas (Companhia das Letras), de Rosa Freire D'Aguiar, foi celebrado com o Prêmio de Livro do Ano – o vencedor melhor avaliado pelos jurados de sua respectiva categoria.

Em seu discurso de agradecimento, a jornalista, tradutora e escritora fez uma homenagem ao seu ex-marido, Celso Furtado, que morreu no dia 20 de novembro de 2004. "Eu não imaginava ganhar nem o prêmio de crônica, quem dirá este!", brincou.

Rosa Freire d'Aguiar | Foto: Divulgação

Além de trabalhos relevantes no jornalismo como correspondente internacional, Rosa Freire D'Aguiar também traduziu ao português mais de uma centena de autores, entre eles Michel de Montaigne, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Marquês de Sade, Honoré de Balzac e Marcel Proust.

Nomes como Ilan Brenman, Itamar Vieira Junior e Bethânia Pires Amaro também estão entre os premiados. Na categoria Fomento à Leitura, o projeto vencedor foi IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros, coordenado por Bel Santos Mayer. Dois prêmios foram atribuídos a livros de autores que já faleceram: Contardo Calligaris (na categoria Saúde e Bem-estar) e Victor Heringer (Livro Brasileiro Publicado no Exterior).

Bethânia Pires Amaro foi premiada na categoria Conto | Foto: Divulgação

A Personalidade Literária de 2024, Marina Colasanti, deixou uma mensagem em vídeo, em que ressaltou a importância da leitura e os principais guias do seu trabalho literário. Ela acompanhou a cerimônia pela transmissão online e quem recebeu a homenagem foi a sua filha, Alessandra Colasanti.

Itamar Vieira Jr. foi premiado na categoria Romance Literário | Foto: Divulgação

As novas categorias deste ano foram Escritor Estreante – Poesia, Negócios, Saúde e Bem-Estar, Educação. No total, foram 22 categorias.

Veja a lista completa dos vencedores:

Eixo: Literatura

Conto: O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s): Record

Crônica: Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire D'Aguiar | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos: Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone

Infantil: Cabo de guerra | Autor(a): Guilherme Karsten, Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação

Juvenil: Apytama: floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá (Organizador) | Editora(s): Santillana Educação

Poesia: Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34

Romance de Entretenimento: O crime do bom nazista | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora(s): Todavia

Romance Literário: Salvar o fogo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Eixo: Não Ficção

Artes: A verdade vos libertará | Autor(a): Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo

Biografia e Reportagem: Baviera tropical | Autor(a): Betina Anton | Editora(s): Todavia

Economia Criativa: O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca | Autor(a): Claudio de Moura Castro | Editora(s): BEĨ

Educação: Como ser um educador antirracista | Autor(a): Bárbara Carine | Editora(s): Planeta do Brasil

Negócios: Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável | Autor(a): Ricardo Esturaro | Editora(s): Tira de Letra

Saúde e Bem-Estar: O sentido da vida | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora(s): Planeta do Brasil

Eixo: Produção Editorial

Capa: Bíblia | Capista: Júlia Maximo| Editora(s): Minha Biblioteca Católica

Ilustração: Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): Santillana Educação

Projeto Gráfico: Bará | Responsável: Felipe Chodin | Editora(s): Act.

Tradução: Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves | Editora(s): Penguin - Companhia das Letras

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia: Breve ato de descascar laranjas | Autor(a): Bianca Monteiro Garcia | Editora(s): Macabéa Edições, 7 Letras

Escritor Estreante - Romance: Os náufragos | Autor(a): Patrícia Larini | Editora(s): Patuá

Fomento à Leitura: IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável(eis): Bel Santos Mayer

Livro Brasileiro Publicado no Exterior: O amor dos homens avulsos | Editora(s): Companhia das Letras, Peirene