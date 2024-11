Banda Faixa Etária abre o sábado de shows do Aniversário de Niterói, em São Francisco

As celebrações pelos 451 anos de Niterói começam na próxima sexta-feira (22), com shows de Negamanda e Seu Jorge, na Praia de São Francisco. No dia seguinte, sábado (23), quem se apresentará é a banda niteroiense Faixa Etária, às 18h, abrindo o palco para Gui Schwab e Pitty. Também estão previstas feiras gastronômicas, mostras de artesanato, área kids e uma série de atividades voltadas para toda a família.

Faixa Etária é uma banda de rock criada em 1998 em Niterói com a filosofia de ser diferente das demais bandas contemporâneas por ter uma autenticidade musical forte e estilo único, com base na energia e talento dos seus integrantes. O nome do grupo foi o escolhido por agradar todas as faixas etárias.

Faixa Etária é uma banda de rock criada em 1998 em Niterói | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Criada pelos músicos Fabrício Araújo e Rodrigo Molina, a banda teve diferentes formações até chegar ao grupo atual, integrado pelo fundador Fabrício Araújo (bateria), Zell Palmar (vocal) e Filiphe Nunes (guitarra). Entre alguns integrantes, a banda teve o vocalista Gustavo Lima durante 13 anos e o baixista Alexandre Brito que também ficou por mais de duas décadas, além do tecladista Rodrigo Molina que integrou a formação original por quase 15 anos. Além dos integrantes oficiais, atualmente o experiente músico Robinson Rocha comanda o baixo da banda. O guitarrista Felipe Braga também integra a equipe da banda em determinados shows.

Muito popular entre os motociclistas, apaixonados pelo rock, a Faixa Etária venceu o festival promovido por uma famosa cervejaria brasileira; foi escolhida para se apresentar na abertura da minissérie “Amazônia”, da Rede Globo de Televisão; fez parte do livro “Celebridades” da Rede Globo; e, venceu a seletiva do quadro Garagem do Faustão, programa da televisão brasileira, sendo a banda preferida de diversos atores da emissora.

Domingo – A Zona Norte será palco das celebrações dos 451 anos de Niterói no dia 24 de novembro, com evento na Praça Flávio Palmier, no Barreto, das 17h às 22h. A programação contará com artistas de destaque da música brasileira e talentos locais como Delacruz, Intimistas, João Gabriel e DJ Cris Pantoja.