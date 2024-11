Niterói recebe o Pan-Americano de Canoa Havaiana a partir de terça-feira

Niterói, conhecida como o "Maracanã do Va’a" (Canoa Havaiana) devido ao número expressivo de praticantes e aos grandes eventos do esporte, será palco do Campeonato Pan-Americano de Va’a 2024. O evento, com uma estrutura impressionante, contará com arquibancadas para o público, áreas dedicadas aos atletas, expositores, um estúdio de tatuagem, apresentações musicais e muito mais, prometendo uma experiência completa para fãs do esporte e visitantes.

Nas águas de São Francisco, cerca de 800 atletas de oito países — Argentina, Chile, Guiana Francesa, México, Panamá, Peru, Rapa Nui e Brasil — competirão em disputas emocionantes. Um dos momentos mais aguardados é o duelo da categoria Open Masculina, entre Brasil e Rapa Nui, reeditando a prova acirrada do último ano, onde o Brasil saiu vencedor. A expectativa é alta para mais um confronto emocionante.

A cerimônia de abertura será realizada na próxima terça-feira, às 19h, marcando o início das atividades com uma apresentação grandiosa. Além das competições, o evento também inclui um curso de arbitragem, incentivando a formação de novos árbitros e promovendo o crescimento do esporte no Brasil.

O Pan-Americano de Va’a, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de novembro de 2024, será um marco tanto nas competições aquáticas quanto na experiência em terra, e todos estão convidados a participar desta celebração esportiva.

"Acreditamos que esse evento colocará o Brasil em outro patamar em um esporte tão nobre quanto o nosso. Pensamos nisso de maneira muito planejada e organizada. A CBVAA enquanto realizadora do evento tem uma responsabilidade muito grande e temos como organizadora a Federação de Va´a do Rio de Janeiro que tem colocado todos os seus esforços para que seja um evento grandioso, um evento que demonstre para a comunidade do Va´a latino-americano e a comissão do IVF que estará aqui observando, participando do evento de que fazemos o Va´a do nosso país com o um dos grandes polos de prática de canoa havaiana no mundo de uma maneira séria e que seja a melhor experiência. Tenho certeza que a semana que vem será um espetáculo para o nosso esporte, a cidade e os participantes demonstrando a força do Va´a no Brasil e no cenário mundial", disse Jefferson Cabral, presidente da CBVAA.

Rubens Tavares Goulart, secretário de esportes e lazer de Niterói, destacou a importância da competição para a cidade: "O Brasil vem crescendo muito com o Va´a e isso fez com que algumas cidades e voluíssem muito, tanto na individual quanto coletiva, haja vista nos resultados nos Mundiais como o segundo lugar no Molokai Hoe. Entendemos que Niterói vem incentivando bastante o fomento dessa modalidade e isso tem dado resultados, além do número de clubes, quase 40, e com aproximadamente 3 mil remadores disputando vários eventos aqui, sejam Brasileiros, Estaduais ou locais .

Agora o Pan-Americano chega para premiar o trabalho feito pela Prefeitura, Secretaria de Esportes, a Associação Niteroiense e Federação de VAA do Rio de Janeiro em evento realizado por intermédio da CBVAA. Se alguns dizem que Saquarema é o Maracanã do surfe, Niterói é o Maracanã do Va´a".

Serviço:

Campeonato Pan-Americano de Va'a 2024

Local: Praia de São Francisco

Cerimônia de Abertura: 19 de novembro de 2024 a partir das 19h

Competições: 20 a 24 de novembro de 2024 a partir das 7h

Transmissão: Ao vivo pelo YouTube