Biblioteca Nacional doará livros para unidades prisionais de todo país

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) receberá doação de livros da Biblioteca Nacional, que fica localizada no centro do Rio de Janeiro. A doação será de 30 mil livros direcionados às unidades prisionais de todo país.

A instituição, ligada ao Ministério da Cultura, atua em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) no projeto "Prêmio A Saída é Pela Leitura". os estados que mais ampliaram os indices de redução penal por meio da literatura foram o Piauí, Sergipe e Pará, com 657,86% (PI), 256,83% (SE) e 179,36% (PA) de aumento. O prêmio do projeto consiste na doação de um lote de 250 livros pela Biblioteca Nacional, destinado a escolas e bibliotecas de unidades prisionais.

A Biblioteca Nacional realizou no ano de 2024 a doação de livros para o Instituto Penal Oscar Stevenson (200 exemplares), o Presídio Evaristo de Moraes (490 exemplares) e o Colégio Estadual Roberto Burle Marx (500 exemplares). Com várias temáticas, as doações incluem livros de história, iconografia, ensaios e poesia, entre outros.

