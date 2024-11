Polícia diz que suspeito envenenou meninos com chumbinho para tentar reatar relacionamento

A investigação que terminou com a prisão do suspeito de matar dois meninos com um açaí envenenado com chumbinho em Cavalcante, na Zona Norte do Rio, apontou que Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, cometeu o crime com a intenção de reatar o relacionamento com a mãe de uma das vítimas. Para isso, Rafael queria envenenar a criança para depois tentar "salvá-la".

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, que investigou o caso, o suspeito pretendia envenenar apenas uma criança: Benjamim Rodrigues Ribeiro, filho de sua ex-mulher, Maria Carolina. Ele também mentia sobre ser pai de um dos filhos dela, segundo as investigações, e afirmou ter levado o garoto à UPA de Del Castilho, na Zona Norte, após o menino passar mal.

Porém, ele não imaginava que o doce também seria tomado por Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 7 anos, que acabou passando mal e morrendo no mesmo dia. Benjamim morreu 10 dias depois.

A primeira versão do caso apontava para uma mulher desconhecida que, supostamente, teria dado um bombom envenenado para as crianças. A versão foi dada por um adolescente que relatou que teria recusado o doce, antes de ele ser entregue à Benjamim.

Após o avanço das investigações, com outros depoimentos e informações importantes sobre as vítimas e o que aconteceu naquele dia, a DH concluiu que na verdade foi o Rafael quem deu um açaí envenenado para os meninos. Na última segunda-feira (11), o suspeito se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, sem dar declarações à polícia.