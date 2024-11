Acidente de moto deixa criança morta e adolescente ferido na Avenida Brasil

Um acidente deixou uma criança morta e um adolescente ferido na Avenida Brasil, altura da Penha, na madrugada desta sexta-feira (15). Os meninos estavam em uma moto com o pai quando o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu na pista.

O menino de 12 anos morreu atropelado por um caminhão, já o adolescente de 15 foi socorrido e encaminhado com ferimentos para o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. O pai dos garotos, Michael Botelho, de 41 anos, foi atendido e liberado no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h10, mas ao chegarem ao local já encontraram o menino sem vida. O motorista do caminhão está na delegacia prestando depoimento.