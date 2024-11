Confira o que abre e fecha nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí nos próximos feriados nacionais

Os brasileiros podem ficar animados com a chegada de dois feriados nacionais que cairão em dias úteis: Proclamação da República, nesta sexta, dia 15 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20. Com isso, muitos estabelecimentos poderão funcionar com um horário diferente do convencional, como é o caso de shoppings da região.

Para quem trabalha na cidade do Rio de Janeiro, os dias de folga poderão ser mais extensos. Por conta do G20, alguns serviços e setores da capital carioca entrarão em recesso durante os dias 18 e 19 de novembro, além dos dias de feriado.

Confira o que abre e fecha nos próximos feriados nacionais nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí:

- CCR Barcas

Arariboia - Nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de novembro, a linha Arariboia vai operar com a grade de domingos e feriados. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói.

Charitas e Cocotá - No período de 15 a 20 de novembro, não haverá operação nas Linhas Charitas e Cocotá.

Paquetá - A operação dos dias 18 e 19 de novembro não será alterada, sendo praticada a grade de dias úteis na linha Paquetá. Nos demais dias (15, 16, 17 e 20), será praticada a grade de fins de semana e feriados.

- São Gonçalo Shopping:

Lojas e Quiosques - opcional das 10h às 22h e obrigatório das 15h às 21h

Alimentação e Lazer - opcional das 10h às 22h e obrigatório das 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Academia: 9h às 14h

- Partage Shopping:

Lojas e Quiosques - 11h às 15h(opcional); 15h às 21h(obrigatório)

Praça de alimentação - 11h às 21h

Bares e restaurantes - 11h às 22h

Academia - 8h às 18h

Cinema - De acordo com a programação

- Shopping Pátio Alcântara:

Lojas e quiosques - 9h às 15h

Alimentação - 10h às 15h

- Plaza Shopping:

Lojas e quiosques - 15h às 21h

Alimentação - 12h às 21h

Restaurantes e cinema - De acordo com a programação

- Bay Market:

Abertura do shopping - 10h às 20h

Lojas e quiosques - 12h às 18h (Facultativo)

Alimentação - 12h às 20h

Cinema - De acordo com a programação

- Shopping Itaipu Multicenter:

Lojas e Quiosques -15h às 21h

Praça de alimentação - 12h às 21h

Pão de Açúcar - 08h às 22h

Amoedo - 08h às 18h

Pacheco - 8h às 21h

Cinema - De acordo com a programação

- Itaboraí Plaza:

Lojas e quiosques - 13h às 21h

Alimentação - 11h às 21h

Cinema - De acordo com a programação