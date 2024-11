Universo realiza 12ª edição de feira de profissões em São Gonçalo

Alunos de todas as idades e diferentes escolas tiveram a oportunidade de visitar um universo de profissões. Nesta quinta-feira (14), a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Trindade, em São Gonçalo, realizou a 12ª edição de sua feira anual de profissões, das 8h às 14h.

A feira “Universo das profissões” leva os jovens e a população geral de São Gonçalo a conhecer diferentes carreiras e suas de atuações. O evento conta com stands diversos, dentre eles o do curso de Medicina, anunciado pela instituição para o ano de 2025. Além disso, também estiveram presentes os stands dos cursos de Medicina Veterinária, Fisioterapia, Educação Física, Direito, Biomedicina, Engenharia Civil, entre outros, apresentando ao público, dessa forma, os caminhos que podem ser seguidos dentro de cada profissão.

Leia também:

Mais um voo da FAB com 237 repatriados do Líbano chega a SP

Gabarito oficial do Enem 2024 é divulgado; confira as respostas



1/6 | Foto: Layla Mussi

2/6 | Foto: Layla Mussi

3/6 | Foto: Layla Mussi

4/6 | Foto: Layla Mussi

5/6 | Foto: Layla Mussi

6/6 | Foto: Layla Mussi













"O universo das profissões é um evento muito esperado pelas escolas do município, onde a Universo abre suas portas para ajudar esses alunos e a comunidade em si, a discernir sobre que caminho profissional deseja seguir. Hoje, em especial, a Universo está podendo mostrar toda a nova estrutura de excelência para o curso de Medicina, o primeiro do município, então está sendo um momento muito importante para nós. Além disso, nosso papel também inclui oportunizar esses jovens à conhecerem novas possibilidades de seguirem seus sonhos", afirmou o reitor da Universo São Gonçalo, Fabio Tavares.

Fábio Tavares, reitor da Universo São Gonçalo e Rosane Saldanha. assistente administrativa da Universo | Foto: Layla Mussi

Para a assistente administrativa Rosane Saldanha, responsável pela organização do evento, o foco sempre gira em torno da responsabilidade social que a universidade carrega.

"É sempre uma responsabilidade muito grande, então a gente já começa a preparação desde junho, porque independente de ser uma universidade privada, a gente tem a responsabilidade social de todas as informações que são passadas aqui. É preciso ter o cuidado de como esses jovens irão receber essas informações, então o preparo passa pelo gestor, alunos, materiais que serão expostos, etc. É uma correria muito grande, mas é muito satisfatório ver o brilho nos olhos de cada um que vem e participa desse evento. É gratificante", declarou.

Stands e práticas

Além de stands com os cursos oferecidos pela Universo, a feira contou com a presença de instituições parceiras da universidade e, também, com forças policiais, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil. Fuzileiros navais também estiveram presentes, realizando a apresentação dos cães dos fuzileiros, que são altamente treinados e desempenham missões cruciais nas operações militares.

Os fuzileiros navais realizaram demonstrações do treinamento com seus cães | Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de São Gonçalo também participou desta edição, disponibilizando o Sistema Nacional de Empregos (Sine), para a realização de cadastro dos interessados.

Na clínica veterinária da Universo, alunos puderam explicar e demonstrar algumas práticas aprendidas ao longo do curso.

"Comecei o curso de veterinária por amor mesmo, e hoje quero passar para os alunos e jovens que venham nos visitar, a importância da medicina veterinária. E com a clínica, podemos praticar todos os nossos ensinamentos, então o curso é maravilhoso, nos oferece oportunidades preciosas durante a graduação. Acredito que muita gente vai sair desse evento motivado a fazer o curso", contou Rafaele Firmino, estudante do 8º período de veterinária.

Alunas de medicina veterinária | Foto: Layla Mussi

Enquanto isso, no stand de Educação Física, alunos do curso, com auxílio do professor Marcelo Guimarães, realizavam procedimentos, como a medição do Índice de Massa Corporal (IMC) com os visitantes interessados.

"O evento é uma excelente oportunidade para falar sobre o curso e sobre a qualidade de vida da sociedade. Estatisticamente, 70% do aposentado brasileiro gasta mais da metade do salário com remédio, e isso é uma falta de gestão. O ser humano tem que lembrar que o nosso maior patrimônio é a saúde. Então o evento tem essa proposta, de esclarecer e informar, conscientizando sobre a profissão e sobre como o aluno pode se inserir na trajetória profissional", explicou Marcelo Guimarães, professor do curso de Educação Física.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Pensando no futuro

A exposição contou com a presença de inúmeros alunos de escolas de São Gonçalo, que viram na feira um auxílio para escolher a carreira que querem seguir. Os próprios alunos dos cursos da Universo puderam ter contato com uma extensa gama de profissões e informações diferentes.

Para a estudante de direito, Carla Lima, que estava acompanhada da filha Isabela, o evento é uma forma de contribuir com a escolha profissional dos jovens estudantes, que veem nessa feira um local de possibilidades e oportunidades.

Carla e Isabela estiveram presentes no evento | Foto: Layla Mussi

"Sou aluna da Universidade e trouxe minha filha para já entrar nesse mundo. Ela adora algumas áreas, já diz que quer ser bombeira, então trouxe para ver de perto, ter esse contato mais direto. Acho essa feira muito importante para incentivar alunos de escolas do município, que muitas vezes ainda não sabem que carreira seguir", afirmou.

Para o corpo docente da Universo, este ano, o momento da realização da feira é ainda mais especial com a chegada do primeiro curso de Medicina da cidade de São Gonçalo.

Gestor de biomedicina e professor do curso de medicina, que terá início no próximo ano, Claudio Cesar Cirne, que faz parte do corpo docente da Universo há 20 anos, se diz entusiasmado com as novas possibilidades que serão oferecidas aos estudantes.

Claudio Cirne, gestor do curso de biomedicina | Foto: Layla Mussi

"O curdo de Medicina na universidade brinda uma vontade de muitos anos da professora Marlene. A Universo vai trazer um benefício enorme para a população de São Gonçalo de uma maneira geral, e também aos municípios limítrofes, que serão favorecidos com o curso de medicina. Então ter o stand da Medicina esse ano, faz com que os alunos fiquem vibrantes, e quem sabe esse sonho de fazer medicina e se tornar médico não fique mais próximo deles e de suas realidades", disse o professor.

Para Suzana Barcelos, diretora geral do Colégio de Aplicação Dom Elder Câmara, a feira das profissões da Universo é um evento importante para a comunidade gonçalense.

"A nossa instituição possibilita à comunidade conhecer as carreiras que muitos jovens não tem a oportunidade de conhecer, além da aplicabilidade que esses cursos oferecem. Então esse jovem vai buscar essas habilidades que eles podem, aqui mesmo, aprender".