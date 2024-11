Após falta de luz, sistema Imunana-Laranjal volta a funcionar com 100% da sua capacidade

Imunana-Laranjal retornou as atividades normalmente nesta quarta-feira (13) - Foto: Leonardo Ripamonti/Cedae

Imunana-Laranjal retornou as atividades normalmente nesta quarta-feira (13) - Foto: Leonardo Ripamonti/Cedae

Após mais de 24 horas interrompida, por conta da falta de energia que atingiu as cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a produção de água no sistema Imunana-Laranjal foi 100% retomada na tarde desta quarta-feira (13). A falta de energia acabou afetando o funcionamento do sistema, deixando diversas áreas como São Gonçalo, Maricá e Niterói sem abastecimento de água.

O problema começou às 14h15 desta terça, quando uma falha no fornecimento de energia da Enel paralisou o serviço. Hoje, o sistema voltou a operar às 10h35, mas ficou 100% apenas às 14h55, como informou a Cedae. "A produção de água no sistema Imunana-Laranjal foi retomada às 10h35 e chegou a 100% às 14h55, portanto já está normalizada."

Durante o tempo paralisado, milhares de moradores foram afetados e muitos foram as redes sociais para reclamar.