Homem é preso com carro roubado no pedágio da Ponte Rio-Niterói

Polícia prendeu homem em Niterói com veículo roubado - Foto: Divulgação/PRF

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta terça-feira (12), na Ponte Rio-Niterói. Ele foi flagrado com um carro roubado, uma arma e uma carteira falsa de policial.

A abordagem foi realizada na praça do pedágio, por volta das 7h. Durante a fiscalização, os agentes da 2ª Delegacia da PRF, de Niterói, notaram que havia indícios de adulteração no veículo. Em seguida, eles confirmaram que o mesmo era clonado.

A equipe constatou que o carro havia sido roubado em 9 de agosto, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O motorista afirmou ser ex-policial penal. Ele foi expulso em 2017 após um processo por receptação de outro carro roubado. A identidade apresentada pelo homem foi avaliada como falsa.

Os policiais, além do carro clonado, encontraram no interior do veículo uma pistola, cinco carregadores, 88 munições, um distintivo policial falso, uma sirene instalada. O homem acabou preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), onde o caso está sendo investigado.