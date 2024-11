'Trenzinho da Alegria' é apreendido pela PRF com mais de 10 infrações de trânsito

Um “trenzinho da alegria”, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois de ser identificado com mais de dez infrações de trânsito. A fiscalização aconteceu na tarde de ontem (12), próximo à praça do pedágio, na Ponte Rio-Niterói (BR-101).

Ao longo da abordagem, foram encontradas inúmeras irregularidades no veículo, que realizava suas atividades sem luz de placa, parabrisa inadequado, com disco de tacógrafo vencido e defeituosos, entre outros problemas. Também foi constatado que o motorista não estava com exames toxicológicos atualizados e que o trenzinho não possuía autorização para transporte recreativo.

Após realizadas todas as anotações das infrações, o veículo foi encaminhado para o depósito.