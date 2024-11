Homem suspeito de envenenar crianças com chumbinho se entrega na Delegacia de Homicídios

A Delegacia de Homicídios apontou Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, como o responsável por dar açaí com chumbinho para duas crianças, em Cavalcante, na Zona Norte do Rio. O homem, que era padrasto de uma das vítimas, se entregou na delegacia na última segunda-feira (12).

Rafael compareceu na Delegacia de Homicídios da Capital, localizada na Barra da Tijuca.

Leia também:

'Operação Escambo': Polícia Civil realiza operação contra grupo que desviou recursos de banco comunitário popular de Maricá

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O homem era ex-namorado da mãe de um dos meninos. De acordo com informações levantadas pelas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), depois do término, Rafael dizia para vizinhos que ele era o marido da mulher e pai de Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos.

Segundo os investigadores, o homem tentava sempre ficar perto da família, até mesmo levava Benjamin para a escola.

Ainda não se sabe a real motivação do crime. O delegado que investiga o caso dos meninos, afirmou que só foi possível identificar Rafael como o autor do crime após a análise das imagens de câmeras de segurança.

O mandado de prisão contra Rafael foi expedido pela 3ª Vara Criminal da capital por 30 dias.

Agentes de segurança foram até a casa do suspeito, na comunidade Primavera, também em Cavalcante, mas não foi localizado.

O relacionamento entre Rafael e a mãe de Benjamin durou até julho do ano passado. Ainda de acordo com as investigações, o alvo do envenenamento era Benjamin, enquanto a outra vítima, Ythallo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, foi morto por engano.

As investigações esclareceram que a fala de uma das testemunhas, sobre o chumbinho ter sido colocado dentro de um bombom,era falsa, uma vez que o veneno foi posto em uma bebida.

Os exames realizados pela perícia encontraram vestígios de açaí no estômago das crianças. Benjamin, alvo do atentado, dividiu a bebida com o melhor amigo, Ythallo, que morreu horas depois de ingerir açaí com chumbinho.