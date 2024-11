Saúde de São Gonçalo alerta para importância da vacinação contra coqueluche

A coqueluche é considerada uma doença rara atualmente. No entanto, nos últimos anos, novos casos começaram a surgir. E, em 2024, houve aumento da doença em todo o Estado do Rio de Janeiro. Para prevenir a coqueluche, basta a aplicação da vacina dTpa, que está disponível em 63 salas de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, atendem para a imunização, durante a semana, das 8h às 21h. Aos sábados, a vacinação acontece das 8h às 12h.

A vacina deve ser aplicada em gestantes a partir de 20 semanas de gestação, puérperas (até 45 dias após o parto que não tenham sido vacinadas durante a gestação) e todos os profissionais de saúde que atendem crianças até 4 anos das redes pública e privada e que também orientam as gestantes, puérperas e profissionais que atuam em maternidades, em unidades de internação neonatal, serviços ambulatoriais ou hospitalares de ginecologia e obstetrícia, parto e pós-parto imediato, UTI e UCI neonatal, berçários e pediatria. A proteção desses profissionais é importante para a sua saúde e para os recém-nascidos com quem eles têm contato.

“Estamos reforçando a necessidade da vacinação diante do aumento de casos da coqueluche no Estado do Rio. Principalmente porque a vacinação nas gestantes a partir da 20ª semana é o melhor método de prevenção para os bebês até os seis meses, faixa etária que ocorrem os óbitos. O esquema básico de vacinação com o componente contra coqueluche só é completado após os 6 meses de vida. Portanto, ressaltamos que procurem a unidade básica de saúde mais perto para vacinação o quanto antes”, orientou a secretária municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmitida com facilidade, que atinge o aparelho respiratório, especialmente a traqueia e os brônquios. Ela é caracterizada por espasmos de tosse seca. Os sintomas são: febre, mal-estar geral, coriza e tosse seca. A transmissão acontece pelo contato direto com a pessoa doente durante a fala, a tosse e o espirro. O diagnóstico é feito com exames laboratoriais.

A maioria das pessoas consegue se recuperar sem sequelas da doença. Nas formas mais graves, podem ocorrer quadros severos, como hérnias abdominais. Os bebês menores de seis meses podem apresentar complicações que, se não tratadas corretamente, podem levar à morte. Essas complicações podem incluir infecções de ouvido, pneumonia, parada respiratória, desidratação, convulsão e lesão cerebral.

A vacina pentavalente (difteria, tétano, coqueluche e hepatite B) é obrigatória para bebês de dois, quatro e seis meses. E a vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche) é destinada para as crianças de 15 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Confira os locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF Juarez Antunes, Laranjal

16 – Polo Sanitário Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF João Goulart, Jardim Catarina

30 – USF Marechal Cândido Rondon, Capote

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger Silveira, Tribobó

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Marambaia

57 – USF Itaúna

58 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

60 – USF Elza Borges, Santa Luzia

61 – USF Apolo III

62 – USF Irmã Dulce, Trindade

63 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba