ciclone bomba: Regiões do centro sul devem ter Chuvas e Ventos intensos

Após uma semana de intensas chuvas, o fim de semana promete ser de tempo instável em grande parte do país. De acordo com a Climatempo, uma frente fria se formará no Sudeste nesta sexta-feira (8) e trará umidade da Amazônia, aumentando o risco de temporais em várias regiões.

Regiões de Risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico "laranja" para os seguintes locais:

- Nordeste de São Paulo

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Sul do Espírito Santo

- Goiás

- Distrito Federal

- Extremo norte do Mato Grosso do Sul

- Mato Grosso

- Sul do Pará

- Tocantins

Nessas áreas, os acumulados podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h.

Região Serrana do Rio de Janeiro em Alerta

A Região Serrana do Rio de Janeiro está sob aviso meteorológico "vermelho", com risco de grande perigo. Os volumes de chuva podem superar os 100 milímetros por dia, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos.

Previsão para o Restante do País

- Sul: tempo mais estável, com leve diminuição das temperaturas

- Nordeste: tempo firme e seco

- Sul da Bahia: possibilidade de temporais no fim de semana

Ciclone Bomba na Próxima Semana

Os meteorologistas alertam para a possível formação de um ciclone bomba no Oceano Atlântico na próxima semana, trazendo ventos fortes e tempestades para o Sul.

