Papai Noel chega a shoppings de São Gonçalo e Niterói neste sábado (9)

O Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, e o Partage Shopping, no centro de São Gonçalo, irão receber a visita do Papai Noel neste sábado (9), às 17h. O evento promete alegrar a todos e promover um momento mágico para as crianças.

Itaipu Multicenter

O evento irá contagiar o público com um momento mágico e inesquecível, repleto de alegria e encanto, cheio de surpresas e emoções que só o Natal proporciona. A programação contará com Lekolé, em encantadora apresentação natalina com música ao vivo, onde uma carismática bailarina interage com as crianças em brincadeiras teatrais e musicais, transportando o público para um universo festivo e envolvente, trazendo o encanto do Natal para cada detalhe através da magia do teatro musical.

Dando continuidade à programação, o evento contará com a Intervenção artística da Cia 2 Banquinhos, uma companhia de palhaçaria, arte de rua e cultura popular da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fundada em 2008 a cia tem a missão de inspirar transformações positivas, encanar artisticamente o cotidiano das pessoas.

Tendo um de seus pilares a responsabilidade social, há 20 anos o shopping realiza o projeto Mural do Coração, que tem como objetivo beneficiar crianças de instituições que atuam com Educação Infantil. Até o dia 01 de dezembro, 104 crianças de 2 a 6 anos, da Umei Nina Rita Torres, localizada em Piratininga, poderão ser apadrinhas com kit presente contendo um brinquedo, roupa e calçado, que será entregue especialmente pelo Bom Velhinho no dia 06/12, na instituição beneficiada.

Partage Shopping

O bom velhinho fará um percurso do centro de São Gonçalo até a entrada do shopping | Foto: Divulgação

A programação especial começa a partir das 14h30, com a recreação infantil e a apresentação do espetáculo “O Circo Itinerante do Amor”, para preparar o público para a chegada do Noel. Na sequência, o Bom Velhinho inicia o percurso festivo com o Corpo de Bombeiros, partindo do centro da cidade até a entrada principal do shopping.



Após a chegada ao Partage, personagens natalinos, ao som da gaita de fole da banda Brazilian Piper, irão acompanhar o cortejo pelos corredores do shopping até a decoração central, no piso L1. No local, o Papai Noel irá inaugurar oficialmente a temporada natalina e os visitantes terão um momento de fotos com o personagem.

“A chegada do Noel marca o início das celebrações natalinas do Partage e queremos oferecer uma experiência inesquecível para nossos consumidores e suas famílias. Preparamos várias atrações especiais, para todas as idades, que irão acontecer até o mês de dezembro”, afirma Luciana Monteiro, gerente de Marketing do shopping.

O Papai Noel estará presente no shopping de 9 a 24 de dezembro, de segunda a sexta, das 13h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Além disso, durante o mês de dezembro, o Partage trará mais novidades para celebrar a temporada natalina.