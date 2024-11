Sexta: Sesc Niterói apresenta a peça ‘Homens Pink’, que aborda o universo gay 60+

Sucesso de público e crítica em uma celebrada temporada carioca no ano passado, o solo de teatro-documentário Homens Pink, da Cia. La Vaca, atravessa a ponte e sobe ao palco do Sesc Niterói nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, às 19h, e do Sesc São Gonçalo na terça dia 19, no mesmo horário.

O espetáculo foi criado a partir dos depoimentos de nove homens gays com idades a partir dos 60 anos. Narrativas sobre infância, festas, epidemia e resistência conectam-se a acervos pessoais do autor, ator e diretor Renato Turnes, cujo texto teatral se baseia no documentário homônimo de sua autoria, disponível no YouTube.

“É muito importante para a La Vaca essa oportunidade que o Sesc proporciona. Vamos levar nosso trabalho para três cidades diferentes da região metropolitana do estado do Rio. Novembro é o mês da Parada do Orgulho LGBTQIA+, o que dinamiza a atenção para questões da nossa comunidade", analisa Turnes.

O espetáculo, realizado por meio do edital Sesc Pulsar, tem duração de 50 minutos. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A classificação é 14 anos. O Sesc Niterói fica na Rua Padre Anchieta n. 56,em São Domingos, e o Sesc São Gonçalo na Av. Pres. Kennedy n. 755, no bairro Estrela do Norte.

Homens Pink | Foto: Divulgação/Guto Muniz

Renato Turnes e Milena Moraes fundaram a Cia La Vaca em Florianópolis (SC), com projetos marcados pela pluralidade. Ele, inclusive, acaba de filmar na capital catarinense o longa-metragem Livros Restantes, em que vive o irmão da personagem de Denise Fraga. A direção é de Márcia Paraíso, produzida pela Plural Filmes em coprodução com Filmógrafo Portugal. A estreia é em 2025. Mais informações no site https://www.cialavaca.com.

