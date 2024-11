Anitta assiste jogo do Botafogo ao lado do pai e do irmão vascaíno

Botafoguense, Anitta assistiu ao jogo do time junto do pai, Mauro Machado, e do irmão, Felipe Machado, que é vascaíno. A partida entre o alvinegro e o gigante da colina aconteceu na última terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O Painitto, apelido de Mauro, registrou o momento nas redes sociais. "Pré-jogo em família. Eu e Anitta botafoguenses, e Felipe Machado vascaíno", escreveu. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 em jogo válido pela 32ª rodada.

Leia mais:

Estudante carioca lança primeiro livro de poesia por editora de Maricá neste sábado (9)

O que é o G20? Especialista explica os desafios de receber pela primeira vez evento mundial

Atualmente, a cantora está namorando o ex-jogador do Flamengo Vinicius Souza