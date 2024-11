A reflexão cultural promovida pelo Enem 2024 'A Herança Africana no Brasil'

Tema da redação do Enem 2024 - INEP - Foto: Divulgação

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi divulgado e surpreendeu muitos especialistas. "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" é o tópico escolhido para esta edição.

Professores ouvidos pelo Correio consideram o tema relevante e oportuno, especialmente em um ano em que o dia da Consciência Negra se tornará feriado nacional. Bruno Borges, professor de sociologia, destaca que o tema aborda a construção da identidade nacional marcada por desigualdades, violência e escravidão. "Isso mobiliza o debate para mais de 4 milhões de estudantes", afirma.

Ana Alice Gargioni, doutora em linguística aplicada, considera o tema uma surpresa, pois esperava assuntos relacionados à tecnologia ou meio ambiente. No entanto, ela enfatiza a importância de discutir a herança africana além da influência e escravidão, abordando aspectos culturais, costumes e práticas religiosas e alimentares.

Os especialistas concordam que o tema é fácil de dissertar e proporciona uma oportunidade única para reflexão e debate sobre a diversidade cultural brasileira.

A professora Camila Santin considera a prova do Enem uma oportunidade única para fomentar discussões importantes na sociedade. "A prova é uma possibilidade imensa de abrir a discussão, fazendo com que todos, inclusive os contrários, pensem em argumentos a favor", afirmou.

Sobre o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", Camila avalia que é fácil de escrever e que a maioria dos estudantes terá condições de expressar suas ideias. "Acredito que foi um tema relativamente fácil, apesar de sempre haver alguns que reclamarão", diz.

Ana Alice Gargioni, doutora em linguística aplicada, complementa que o tema é fundamental para abordar questões sociais importantes. "Quando pensamos em cultura, pensamos em samba e carnaval, mas esquecemos o apagamento histórico das pessoas africanas no Brasil", afirma.

Ela destaca a importância de discutir os preconceitos e a ausência do Estado na trajetória dessas pessoas, que foram violentadas, individualizadas e esquecidas. "Precisamos falar sobre isso para cobrar melhorias e justiça para essas pessoas", conclui.

As professoras concordam que o tema do Enem 2024 é uma oportunidade para reflexão e debate sobre a diversidade cultural brasileira e os desafios para valorizar a herança africana no país.

Thiago Braga, professor e autor do Colégio e Sistema pH, considera o tema do Enem 2024, "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", absolutamente relevante para os jovens brasileiros.

"A herança africana é fundamental para a formação da cultura brasileira, influenciando aspectos linguísticos, religiosos e culturais. No entanto, essa raiz africana é frequentemente dissociada ou desvalorizada", afirma.

O professor avalia que os alunos estarão preparados para discutir esse tema, pois temas culturais são comuns na preparação para o Enem.

"Essa discussão é extremamente importante e necessária para os jovens brasileiros. O tema proposto pela Banca do Enem é excelente", conclui.

